Seniorenbund Arzl-Wald-Leins in Weihnachtsstimmung

08.12.2016, 21:03 Uhr

Sehr viele der älteren Generation aus dem gesamten Gemeindegebiet nahmen die Einladung zu dieser beliebten Adventveranstaltung gerne an. So konnte Obmann Toni Staggl die vielen Seniorinnen und Senioren im voll gefüllten Speisesaal des Hotel Arzlerhof in Osterstein begrüßen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen und den Grußworten von Bürgermeister Josef Knabl und des Herrn Pfarrer wurde von Schriftführer Pepi Bachmann ein Jahresrückblick auf das Jahr 2016 gemacht. Vom rührigen Obmann Toni Staggl und seinem Team wurden wieder sehr viele Aktivitäten organisiert und durchgeführt. Auf ein volles Programm konnte der Obmann dann bei der Vorschau für das Jahr 2017 hinweisen und einladen.Die "Walder Stimmen" eine sehr aktive Damenrunde begleitetet den Nachmittag musikalisch, und Friedl Krabichler aus Wald brachte mit seinen lustigen und besinnlichen Sprüchen und Witzen eine heiter Stimmung in die Feierrunde.Bei Kuchen und Kaffee fühlten sich alle Senioren auch beim diesjährigen vorweihnachtlich Treffen recht Wohl, und es gab sicher wieder viele Themen und Neuigkeiten aus dem Leben, die ausgetauscht und besprochen werden konnten.2016.12.08