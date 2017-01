7:4-Heimsieg gegen Feldkirch/Lustenau

07.01.2017, 23:03 Uhr

Zweites Drittel

Schlussdrittel

Im 2. Drittel konnte zunächst Manuel Holaus auf 3:1 erhöhen. Nach einigem Hin- und Her mit wenig Chancen hüben wie drüben konnte Daniel Teschauer im Powerplay auf 4:1 erhöhen. Wieder schien nun alles klar, doch die Bulls verfielen neuerlich in die Kältestarre. Die Gäste aus dem Ländle bemühten sich und kamen nicht unverdient auf 4:3 heran.Im Schlussdrittel machten es die Gäste dann richtig spannend. Nach nur 5 Min erzielten die Vorarlberger gar den Ausgleich. Nachdem Coach Florian Hirn mit einer taktischen Umstellung neuen Schwung ins Spiel der Bulls brachte, entwickelten sich auch wieder mehr Torchancen. Zunächst war es Ergün Pece, der in der 49. Minute die neuerliche Führung erzielte, ehe 30 Sekunden Daniel Teschauer auf 6:4 erhöhen konnte. Die Gäste nahmen 2 Min vor Schluss den Goalie vom Eis und prompt konnte Kevin Schraven den Endstand zum 7:4 durch ein Emptynet-Goal erzielen.Summa Summarum kann man sich über weitere 3 Punkte und den 3. Sieg in Folge freuen, die spielerische Leistung allerdings war eher von der Sorte "abhaken".Am kommenden Freitag reisen wir nun zur WSG Wattens, eine besonders schwere Aufgabe, die dort auf die Bulls wartet. Bleibt zu hoffen, dass sich das Lazaret der Bulls lichtet und wieder alle bis dahin fit sind.