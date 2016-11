"A bissle wia friager" – Weihnacht im Museum

Tarrenz: Museumsgalerie |

Der Museumsverein Tarrenz lädt am Donnerstag, dem 8. Dezember, zu einem fröhlich, besinnlichen Abend im Heimatmuseum Tarrenz ein.

Programm:

16 Uhr: Bläsergruppe der Musikkapelle Tarrenz.

16.30 Uhr: Die großen Kindergartler mit Weihnachtsliedern.

17 Uhr: Tarrenzer Kirchenchor mit seinen harmonischen Stimmen.

19 Uhr: Lesung, ein Auszug der Gedichte von Hermine Gamper in der Museumsgalerie.

16–20 Uhr: Handwerker mit Ausstellung und Verkauf von schönen Geschenksartikeln im oberen Stock und Weihnachtslieder zum Mitsingen in der Museumsstube.

Während der Veranstaltung verwöhnt das Museumsteam mit "zouchna Kiachln", frischem Bauernbrot mit Schmalz, Stockbrot und Würsteln. Zum Aufwärmen wird Glühwein und Punsch am Getränkestandl angeboten.

Auf zahlreichen Besuch freut sich das Museumsteam.