Andreas Vitasek "Sekundenschlaf" - präsentiert vom Lions Club West Tyrol

05. April 2017 im Trofana Tyrol. Der Abend steht wieder unter dem Motto "lachend helfen" - denn schon zum 5. mal ist dank der Sponsoren sichergestellt, dass der Erlös jeder durch den Lions Club verkauften Eintrittskarte Menschen im Bezirk Imst zu Gute kommt. Menschen und Familien, welche in Not geraten sind kann somit rasch und unbürokratisch geholfen werden.Karten gibt es bei allen Ö-Ticket Stellen, den BTV Filialen in Imst, Landeck und Sölden und online unter oeticket.com

Mit dem Kauf einer Karte können auch Sie "lachend helfen" und das im "Sekundenschlaf"Einlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrEin Herzliches Danke den Sponsoren welche die Kosten der Veranstaltung decken: Reca, medalp, Gummiwerk Czermak & Feger, Starkenberger Bier, Trofana Tyrol, Stadtwerke Imst, AT THURNERBAU, Autohaus Tapferer und Architekt Erwin Frick.