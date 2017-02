App-Tipp: Zeitspeicher

03.02.2017, 00:00 Uhr

Die App ist kostenlos für Android und iOS erhältlich.

Wie lange habe ich heute gearbeitet? Wie lange eine Pause gemacht? Der AK-Zeitspeicher unterstützt Sie dabei, Ihre Arbeitszeit einfach und genau zu dokumentieren. Darüber hinaus können Sie den Zeitspeicher an Ihre Bedürfnisse anpassen und für Arbeits- und Freizeitprojekte verwenden.Arbeitszeitaufzeichnungen sind die Grundlage für die Kontrolle der Auszahlungen der Mehr- und Überstunden. Haben Sie den Verdacht, dass die Aufzeichnungen Ihres Chefs nicht stimmen, hat es nur dann einen Sinn, ihn damit zu konfrontieren, wenn Sie die geleisteten Arbeitsstunden genau aufgezeichnet haben. Deshalb hat die AK den Zeitspeicher entwickelt und stellt diesen allen ArbeitnehmerInnen kostenlos zur Verfügung.

Speichern Sie Ihre Arbeitszeiten, genauso wie Ihre Aktivitäten in der Freizeit und lassen Sie sich am Monatsende eine genaue Aufstellung Ihrer Tätigkeiten ausgeben. Der Zeitspeicher kann in erweiterter Form auch übers Internet bedient werden: www.ak-zeitspeicher.at