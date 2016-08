Am Sonntag, den 18. September 2016 veranstalten die Mieminger Bauern einen Bauernherbst mit großem Bauernmarkt beim Steirerhof in Obermieming.Landwirtschaft hautnah erleben ist das Motto: Tür und Tore werden an diesem Tag geöffnet. Ställe und Hofschlachterei können begutachtet werden.Wie leben glückliche Hühner?Woher bekommt man gutes frisches Fleisch?Dies und vieles mehr können an diesem Tag hinterfragt werden. Aufgekocht werden Bauernschmankerln, mit den Produkten aus der Region. Alte Fahrräder und Traktoren können angesehen werden. Die Mieminger Schuachplattler zeigen ihr Können.

Programm:Ab 10 Uhr Bauernmarkt mit vielen Schmankerln und ab Mittag gibt's gutes Essen mit Produkten aus der RegionKinderprogramm von Schule am Bauernhof mit Kinderbrotbackstation, Wettmelken, Kinderschminken, Hüpfburg, Kamel- und Ponyreiten uvm.Musikalische Unterhaltung mit den Stiegl-BuamTag der offenen Stalltüre beim SteirerhofBei schlechter Witterung findet die Veranstaltung am 25. September 2016 statt.Die Mieminger Bäuerinnen und Bauern freuen sich auf Euren zahlreichen Besuch!