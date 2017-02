Bergrettung Sölden mit beeindruckenden Zahlen

15.02.2017, 13:35 Uhr

Erfreulich ist auch der steigende Zuwachs junger engagierter Mitglieder, welche sich in den Dienst der Bergrettung Sölden stellen. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnten mit Jakob Fiegl und Maximilian Riml zwei neue Bergretter nach erfolgreichem Abschluss der Bergrettungsausbildung angelobt werden. „Wir wissen um den Stellenwert unserer Bergrettung, deshalb werden wir sie immer wieder unterstützen, wenn es notwendig ist!“ so Bürgermeister Mag. Ernst Schöpf. Abschließend lobte Fiegl das große Engagement seiner Mitglieder: "Bei all unseren Einsätzen ist das Wichtigste der Mensch, der sich oft unter widrigen Wetterverhältnissen den verschiedensten Aufgaben stellt und so bedanke ich mich bei meinen BergretterInnen für die Bereitschaft bei den Übungen und Einsätzen mitzuwirken.“