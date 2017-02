Büro für Regionalentwicklung öffnete die Türen

03.02.2017, 11:22 Uhr

Das neue Büro unterstützt Gemeinden und andere Projektträger in sämtlichen Entwicklungsfragen und kann dabei auf ein breites Expertennetzwerk zurückgreifen. Regionale Entwicklungsstrategien gehören genauso wie langfristige Umsetzungskonzepte zum zentralen Angebot. „Die Projektträger haben mich als zentrale Ansprechperson, ich binde je nach Fragestellung Experten aus meinem Netzwerk ein. Aufgrund meiner Erfahrung aus der Praxis, möchte ich so für meine Kunden effiziente und nachhaltige Lösungen anbieten“, so die frisch gebackene Unternehmerin.Aktuelle Angebotspakete zum Bürostart umfassen die Begleitung in Sachen Klimawandelanpassung, barrierefreie Regionen sowie die Einführung von e-carsharing. Alle Infos unter info@krismer-stern.at oder www.krismer-stern.at.Dr. Stefan Mascher, von der Bezirkstelle der Wko Imst hebt bei seinen Grußworten die Vorbildwirkung des Unternehmens für die Frauen in der Region hervor und wünscht sich, weitere mutige Gründerinnen die dem guten Beispiel folgen.