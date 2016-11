Cross Week Pitztal Ski Cross Europacup und Österreichische Meisterschaften

01.12.2016, 12:06 Uhr

Vier Skiläufer auf einem Kurs mit Wellen, Sprüngen und Steilkurven – damit ist für Action Spannung gesorgt. Vorher geht es aber in die Qualifikation, in der jeder Läufer gegen die Uhr den Parcours bewältigen muss.

MANDARFEN. Am vergangenen Wochenende startete nun die WM Saison 2016/17. Zum bereits dritten Mal war dabei der Pitztaler Gletscher Austragungsort. Die schnellsten 32 aus der Qualifikation dürfen in den Finalläufen an den Start. Aus den vier Gestarteten pro sogenannten Heat, schaffen es die zwei Schnellsten in die nächste Runde. Fünf solcher Läufe von mehr als einer Minute Laufzeit pro Run mussten die Erstplazierten bestreiten, bis die Sieger feststanden.Den Sieg in diesem ersten internationalen Vergleich holte sich Marielle Thomson aus Kanada vor der Französin Amelie David und Tania Prymak aus den USA. Den Österreichischen Meistertitel sicherte sich zum wiederholten Male Katrin Ofner. Bei den Herren gewann ebenfalls ein Kanadier. Christopher Delbosco, mehrfacher WM- und Olympiamedaillengewinner, vor dem Lokalmatador Thomas Zangerl, der somit auch den Österreichischen Titel holte, und Armin Niederer aus der Schweiz.

Schon am Tag darauf gab es für den Großteils der Stars die Revanche beim ersten Europacup Bewerb der Saison. Dieses Mal setzte sich bei den Damen Daniela Maier aus Deutschland vor Marielle Thomson (CAN) und der Polin Karolina Riemen-Zerebecka und Georgia Simmerling (CAN) durch. Der Sieg bei den Herren ging dieses Mal duch Armin Niederer in die Schweiz., der sich im Finale gegen Tim Hronek, Deutschland, Siegmar Klotz (Italien) und Artem Kostenko aus Russland durchsetzte. Der Start in die Ski Cross Saison am Pitztaler Gletscher war damit wiederum eine gelungene Sache und die Snowboard Crossläufer wollen da in den kommenden Tagen bei der Cross Week Pitztal natürlich nicht nachstehen.