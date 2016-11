26.11.2016, 00:00 Uhr

Die Gastro-Partner

Zahlreiche Partnerbetriebe und organisationen machen den Erlös beim Gastroday in Hochgurgl erst möglich. Wie immer, kommt das geld Tiroler Familien in Not zugute. Wirtschaftskammer Tirol – Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, ORF Radio Tirol, JHG – Junges Hotel- und Gastgewerbe Tirol, Bergbahnen Obergurgl-Hochgurgl, Raiffeisen, Morandell, Pfanner & Gutmann, Trumer Pils, Erdinger Weißbräu, Starkenberger Bier, Erber, Vöslauer, Neurauter Frisch, Ötztal Arena Bäckerei, Handelshaus Wedl, Eurogast Grissemann, Fleischhof Oberland, Ötztaler Verkehrs Ges.m.b.H., Polak Mediaservice, Vieider Gastro, Nederhütte, Top Hotel Hochgurgl, Hohe Mut Alm. Weitere Informationen unter: www.obergurgl.com/gastroday

Gefällt mir