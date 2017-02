Die Schlittenzieher in der Oberstadt hielten ihren Zunfttag

06.02.2017, 09:27 Uhr

Über 200 Mitglieder waren dazu eingeladen, die Zunftmesse in der Pfarrkirche und den Treff im "Hirschen" zur Bezahlung des Jahresbeitrages (Auflage") an die Zunftmeister Werner Senn ("Gschnaller") und Alois Schatz ("Mang") zu besuchen, welche ihr Ehrenamt jetzt auch schon über 30 Jahre mit viel Einsatz bekleiden.Kleines Bonmot am Rande: Nicht alle Mitglieder wussten - wie sich Sonntag dann leider herausstellte - heuer davon Bescheid: unter anderem erhielt aus unerfindlichen Gründen auch der Imster Stadtpfarrer Alois Oberhuber keine Einladung, obwohl er seit Jahren Zunftmitglied ist ...Doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch, man traf sich zum "gemütlichen Beisammensein" samt Erinnerungs-Auffrischung früherer Zunftereignisse. Dabei kam auch zur Sprache, dass die große "Manderleits-Fahne", welche bei den Prozessionen in Imst mitgetragen wird, eigentlich eine Schöpfung der Imster Schlittenzieher-Zunft ist. Alois Schatz: "Das war noch, wie es die gemeinsame Zunft gab. Wann die Trennung tatsächlich erfolgte, weiß niemand genau, man vermutet aber, dass die übermäßig hohen Kosten der Fahne zum Streit und zur Trennung führte."Übrigens: die Obermarkter Schlittenzieher trugen bis jetzt (ebenso wie die anderen Zünfte) viel für Kirchenrenovierungen in Imst und für soziale Einrichtungen bei. Und auch an der noch bevorstehenden Renovierung der Pfarrkirchen-Orgel wird man sich beteiligen, diese Zusage erfolgte am sonntäglichen Zunfttag.

Jugend kommt in Zunft nach

Das Gemeinschaftsleben in Imst erlebt durch die Zünfte eine spürbare Aufwärtsentwicklung durch die Jugend der Stadt, welche diese jahrhundertealte Imster Tradition zunehmend für sich entdeckt. Auch bei den Schlittenziehern ist das der Fall, wie der letzte Sonntag zeigte. Das an Jahren jüngste neue Mitglied z.B. ist Philipp Wöll, der von seinem Opa Walter Ewerz ("Höisler") angemeldet wurde. Den "Neunziger" überschritten hat - und darauf ist man in der Zunft besonders stolz - das älteste Mitglied, Frau Hildegard Tagwerker aus der Oberstadt.Zum Stolz der Zunft gehört auch das kunstvoll geschnitzte Maskottchen, der urige Schlittenzieher mit einer gehörigen Fuhr Rundholz, angefertigt von Herbert Seelos, dessen Vater Ernst vor Jahrzenten das "Vorgänger-Modell" der Zunft spendierte. Man sieht: das Zunftleben in Imst ist höchst lebendig.