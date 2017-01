Die Wenner starten ins heißersehnte Fasnachtsjahr 2017

07.01.2017, 19:32 Uhr

Gehe miar huira in d Fasnacht?

Für Siegfried Fadum ist es an diesem Dreikönigstag eine Premiere. Zum ersten Mal als Obmann des Wenner Fasnachtsvereins bat er Bürgermeister Walter Schöpf um Erlaubnis um, nach dessen Zustimmung, seinen Vereinsmitgliedern die Frage zu stellen, ob man in die Fasnacht gehen wolle. So, wie die Wenner in ihrem Fasnachtslied (nicht Walzer!) singen: „Wenner Fasnacht, …Sei miar mit Leib und Seal dabei“ ist dieses einstimmige „Ja“ der Wenner Fasnachtler spürbar eine Herzensangelegenheit. „Ganz wohl war mir nicht, als ich das Amt des Obmanns der Fasnacht übernommen habe.“ gesteht Siegfried Fadum seinen Mitgliedern an diesem Abend. „Heute aber, wenn ich das Engagement und die Unterstützung sehe, wenn ich sehe, dass wir im Hinblick auf die Fasnacht, alles im Griff haben, dann kann ich sagen, ich freue mich auf meine erste Fasnacht als Obmann.“ so der Neu-Obmann weiter.

Tradition und absolute Hingabe - das ist die Wenner Fasnacht

Tradition spielt in der Wenner Fasnacht eine große Rolle. So folgte auch der absolute Höhepunkt dieses Abends, das Ausgraben und aufwecken der Hexenmuater, der Tradition und läutete, nach einstimmigem Beschluss der Vollversammlung, die Fasnacht dann offiziell ein. Klirrender Kälte, Eis und Schnee zum Trotz ließen sich zahlreiche Wenner die Gelegenheit nicht nehmen sich an diesem Abend, zu den Klängen der Wenner Musikkapelle, auf ihre große Fasnacht einzustimmen. Knapp 20 Hexen mussten sich dafür allerdings kräftig ins Zeug legen, den Grabstein beiseite räumen und das Grab der Hexenmuater ausheben. Unter zügellosem Kreischen und Geschrei der Hexen und den Klängen der Hexenmusi wurde die Hexenmuater schließlich geweckt und der Hexanala übergeben. Mit einem ersten Kreis der wild tanzenden Hexen wurde die Hexenmuater dann, stellvertretend für die kommende Fasnacht, gebührend in Empfang genommen.Bis zur Fasnacht am Sonntag, den 12. Februar, ist es jetzt nicht mehr weit. Präsent ist die Fasnacht in Wenns aber längst. Im ganzen Ort werden seit Wochen fleißig Wagen gebaut, Masken und Schellen aufpoliert, Aufputze hergestellt und Gewänder genäht. Hier und da müssen die Pitztaler jetzt auch ein bisschen nachsichtig sein, wenn die Wenner auf der Landesstraße für ihre Fasnacht üben. Fest steht – die Wenner hat das Fasnachtsfieber gepackt - und das ist auch gut so.Wer sich vom Fasnachtsfieber in Wenns anstecken lassen möchte, findet auf der Homepage weitere Informationen zu Terminen, Proben und dem Ablauf der Wenner Fasnacht 2017