Diebstahl von Alpinschiern

11.12.2016, 09:11 Uhr

Im Zuge von genaueren Erhebungen wurde bekannt, dass der Mann aus Ärger über den erlittenen Diebstahl bei der Obstlerhütte selbst ein Paar Schier gestohlen hatte. Bevor der Mann am 10. Dezember die Anzeige erstattete, stellte er die von ihm gestohlenen Schier angeblich an einen Bretterzaun neben der Ötztaler Ache ab. Bisher konnten die Schier nicht aufgefunden werden. Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft angezeigt.