Egemann-ein bunter Vogel in der Musikbranche

09.12.2016, 13:14 Uhr

Petra Schöpf, Bezirksblätter: Wenn man deine musikalische Werdensgeschichte verfolgt, stolpert man über "die Paldauer". Wie kam es zu dieser Begegnung?

Egon Egemann: "Nach dem Klassikstudium traf ich in einem Musikhaus Franz Griessbacher von den Paldauern. Er hörte mich spielen und flutsch, war ich fünf Jahre mit der Gruppe auf der Bühne, schrieb die Texte für sechs CD´s und unsere Showeinlage mit der Geige wurde unzählige Male ausgezeichnet."BB: Das klingt wie aus einem Märchen, so einfach vom Fleck weg engagiert. Wie ging es nach den fünf Jahren weiter?E: Mein ganzes Leben hört sich an wie ein Märchen, der Zufall hat es geschrieben. Per Zufall kam ich auch zum Schweizer Fernsehen, wo ich Programmgestalter war und parallel immer noch musizierte. 1990 war endgültig Schluß mit den Paldauern, das war von Anfang an so ausgemacht. Dann kam der Songcontest.BB: Eine Songcontest-Teilnahme erzählst du so belanglos wie jemand anderer, wenn er zum Einkaufen geht. (Der Wahl-Schweizer lächelt bescheiden).E: Es wurde schlußendlich der elfte Platz, ich habe die Schweiz vertreten. Das war 1990 in Albanien mit dem Lied "Musik klingt in die Welt hinaus". Ein schönes Erlebnis, aber es hat keinen anderen Menschen aus mir gemacht.BB: Das war der Anfang einer ausgiebigen, internationalen Tournee. Aber damit noch nicht genug. Du hast mit den Leuten von "Riverdance" und "Lord of the dance" gearbeitet.E: (Schmunzelt wieder) Ja, das stimmt. Denen gefiehl mein Geigensolo bei den Paldauern dermaßen gut, dass sie mit mir arbeiten wollten. So entstand das Projekt "Skydance", das aus meiner Feder kommt und immer noch weltweit aufgeführt wird.BB: Du hast mit Legenden des Jazz gespielt, warst zweimal beim Montreal Jazz Festivals, hast Welterfolge geschrieben und auch Schlagerhits wie "die Rose von den Paldauern". Wie hast du es geschafft, so lange unbekannt zu bleiben?E: Das war mir nie wichtig, ich wollte nie den Rummel um meine Person. Musik ist mein Leben aber berühmt sein hat mich nie interessiert. Jetzt, wo ich mit meiner Band durch die Länder toure, ist es natürlich auch wichtig, dass man uns kennt.