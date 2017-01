"Eine Auswahl meiner Bilder" - Ausstellung von Blasius Regensburger in Imst

09.01.2017, 15:06 Uhr

"Eine Auswahl meiner Bilder" lautet der Titel der Schau von 39 Exponaten, die Einblick auf das künstlerisch-kreative Schaffen von 1984 bis in die Gegenwart vermitteln. Kunst in ihrer Vielfalt und kreatives Arbeiten und Denken waren im Hause Regensburger seit jeher wichtiger Bestandteil des gemeinsamen Lebens - Blasius Regensburger ist seit 1969 mit der erfolgreichen Autorin Annemarie Regensburger verheiratet. Beruflich war der Diplom-Ingenieur von 1970 bis 1998 zuständig für Vermessung Straßenbau und Wasserbau der Bezirke Imst und Landeck und hat somit laut eigener Aussage im wahrsten Sinne des Wortes "ein Stück Maß an die Erde gelegt".

Die ersten Malversuche mit Öl gingen rasch über in die Aquarellmalerei, dieRegensburger in zahlreichen Kursen vertiefte. Seine Arbeiten entstanden vorwiegend im Rahmen dieser Weiterbildungen - die Gruppendynamik stellte immer eine besondere Motivation und Inspiration für den passionierten Maler dar.Die Motive bezieht Blasius Regensburger aus dem, was ihm unmittelbar begegnet - die Natur, die Landschaft hält er in besonderen Ausschnitten undStimmungen fest. Intensive Lasuren, beinahe deckende Farbschichten gingenin den letzten Jahren in leichte und reduzierte Bildaussagen über undRegensburger lässt sich spürbar mit Freude und Offenheit auf diefreien und immer wieder neuen Möglichkeiten der Malerei ein.Der Vernissageabend und der runde Geburtstag brachten zahlreiche Besucher in das Pflegezentrum nach Imst und der rüstige und herzlicheJubilar Blasius Regensburger durfte sich über zahlreiche Gratulationen und viel Interesse an seinem künstlerischen Schaffen erfreuen!Die Ausstellung ist für drei Wochen im Foyer des Pflegezentrum Gurgltal in Imst, Pfarrgasse 10 zu sehen.