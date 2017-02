Einmietebetrug in Plangeross

12.02.2017, 16:44 Uhr

Am 11.02.2017 gegen 07:30 Uhr verließ er das Hotel, ohne die offene Hotelrechnung in der Höhe eines hohen dreistelligen Eurobetrages zu begleichen. An der Zimmertüre befand sich das Schild „Bitte nicht stören“, sodass der Sachverhalt erst bei einer späteren Nachschau durch das Personal bemerkt wurde.Der Verdächtige ist mit einem hellgrauen PKW der Marke Mercedes mit Schweizer Kennzeichen ZG??? (Kanton ZUG) unterwegs.