Eiskletterunfall in St. Leonhard im Pitztal

12.02.2017, 16:51 Uhr

Nachdem die beiden Eiskletterer bereits mehrere Seillängen im Steileis hochgeklettert waren, erreichten sie gegen 11.20 Uhr Gehgelände und stiegen weiter am laufenden Seil bis zur nächsten Kletterpassage im oberen Drittel auf. Im Zuge dessen rutschte der nachsteigende Kletterer aus und stürzte, wobei er den Voraussteigenden ebenfalls mitriss und beide einige Meter bis zum nächsten Sicherungspunkt abstürzten.Dabei zog sich der Seilzweite (Nachsteiger) Verletzungen unbestimmten Grades an der Schulter zu.Der Verletzte wurde von seinem Kletterpartner und einer anderen Seilschaft, welche sich weiter oberhalb der Unfallstelle befunden hatte, erstversorgt und bis zum Fuß des Eisfalles abgeseilt. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen.An dem Rettungseinsatz war zudem die Bergrettung Innerpitztal mit 2 Mann beteiligt.