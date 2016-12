Erfolgreicher Textilfilialist feiert am 15. Dezember 2016 Neueröffnung in Imst

10.12.2016, 00:00 Uhr

Gebietsleiterin Julia Mandl freut sich auf zahlreiches Erscheinen der österreichischen Kundschaft: „Wir blicken mit großer Spannung auf die Eröffnung in Imst. Ernsting’s family ist ein Textilanbieter für die ganze Familie und wir hoffen, viele neue Stammkundinnen zu gewinnen, die sich bei uns im Geschäft fast wie zu Hause fühlen.“Als Willkommensgeschenk gewährt Ernsting’s family allen Kunden in den ersten drei Tagen einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf alle Artikel. Zudem gibt es eine Stempelkarte, die den Kunden in den ersten vier Wochen nach der Eröffnung viele Vorteile verschafft. Die Kundschaft erhält je 5€ Einkaufswert einen Stempel und bekommt für zehn gesammelte Stempel einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf das breit gefächerte Sortiment der Filiale.Mit Vorfreude erwartet das kompetente Verkaufsteam von Ernsting’s family die Imster Kundschaft in der neu eröffneten Filiale. Zusammen mit ausführlichem 2/2. Prospektmaterial stehen die Verkäuferinnen bei der Auswahl aus dem breit gefächerten Sortiment beratend zur Seite.Ernsting's family ist mit rd. 1.800 Filialen, einer erfolgreichen Online-Präsenz und mehr als 12.000 Mitarbeitern einer der größten Cross-Channel-Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Das Unternehmen mit Sitz in Coesfeld wurde 1968 durch Kurt Ernsting gegründet und bietet Bekleidung, Wäsche, Accessoires und Home&Living-Sortimente für die ganze Familie.Arbeitsplatz FilialeDie Ernsting's family Arbeitswelt steckt voller Herausforderungen und kreativer, vielfältiger Jobs, die nach Maß gemacht sind: für Fashionfans, Teamplayer und Familienverbündete. Auch für das Verkaufsteam in der neuen Filiale sucht der Textilfilialist Unterstützung. Einen Überblick über alle offenen Stellen bietet das Unternehmen unter http://karriere.ernstings-family.at. Interessierte können sich an das Bewerbermanagement telefonisch unter 0049/2546/77 8899 oder per Mail an bewerbung@ernstings-family.com wenden.