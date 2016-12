Fasnachtsgruppe revanchierte sich mit Vogelhändler

06.12.2016, 00:00 Uhr

Das nun überreichte Bild war am Aufzugwagen angebracht und soll jetzt bei der Zunft eine neue Heimat bekommen. Obmann Helmut Lung zeigte sich hoch erfreut über das Präsent und auch über den großen Zuspruch an Mitgliedern, welche am Sonntag in den Gasthof "Krone" kamen. Man gedachte der heuer verstorbenen Mitglieder und nahm den Tätigkeitsbericht des "Zunftmoaschters" wohlwollend entgegen . Für Unterhaltung sorgte die Imster Laberamusik. Helmut Lung: "Wir haben einen Großteil der Zunftbeiträge für kirchliche und soziale Zwecke verwendet, zudem wurde Vogelfutter für Freilandvögel um über € 2.300,- gekauft und an unsere Mitglieder verteilt."Die Imster Voglerzunft, wohl die älteste und geschichtsträchtigste Zunftvereingung Österreichs, zählt über 800 Mitglieder und hat internationale Bedeutung. Adam, ein Vogelhändler aus Tirol, spielt die Hauptrolle in Carl Zellers Erfolgsoperette "Der Vogelhändler" mit Premiere 1891. Die Geschichte gründet auf einem 1842 erschienenen Volksroman von Carl Spindler, der zu seiner Zeit zu den populärsten Unterhaltungsliteraten im deutschen Sprachraum zählte.International war auch die Gästeschar am Sonntag im Gasthof "Sonne". Unter anderem kam auch eine Fasnachtsabordnung von Tramin (Südtirol) mit Obmann Günther Bologna an der Spitze. Die Traminer verbindet viel mit der Imster Fasnacht. Bologna: "Für den ersten Umzug des Egetmann am 7. Jänner 2017 haben wir hier bei der Gerbererei Trenkwalder in Landeck ein neues Bäreng`wand in Landeck anfertigen lassen." Der "weiße Bär" als Symbol für den Winter ist eine der Hauptfiguren bei der Traminer Fasnacht.