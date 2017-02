Festgottesdienst und Wallfahrten am Locherboden

Mit Beginn der Sommerzeit, am Sonntag, dem 26. März 2017, finden in der Wallfahrtskirche "Maria Locherboden" wieder sonntags um 11 und um 15 Uhr die Festgottesdienste, sowie um 14 Uhr die Andacht statt.

Ab Mai:

An jedem 11. des Monats von Mai bis Oktober Nachtwallfahrt auf den Locherboden.

19.30 Uhr Einstimmung mit Rosenkranz und Marienlieder bei der Wallfahrtskapelle. Um 20 Uhr beginnt die Pilgermesse mit musikalischer Umrahmung. Die Nachtwallfahrten finden bei jeder Witterung statt.

Kontakt: Tiroler Wirtshaus am Locherboden, Fam. Auer, 6423 Mötz, Tel. 05263-5599, E-Mail: info@locherboden.at.