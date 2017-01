16.01.2017, 11:52 Uhr

Fußballtalente werden gesichtet

IMST. Seit heuer gibt es ja die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesrealgymnasium Imst und dem Tiroler Fußballverband. Oberländer Fußballtalente bzw. Begeisterte für diesen Sport sollen im Rahmen der Schule optimal gefördert werden.

Natürlich müssen sie die fürs Gymnasium erforderlichen schulischen Leistungen erbringen, aber auch eine Sichtung in fußballerischer Hinsicht ist vorgesehen. Die Anmeldung für diesen Fußball-Teil läuft schon, allein beim Langen Abend des BRG Imst haben sich etliche Schüler gemeldet.

Bis 3. Februar kann man sich noch bei der Fußballakademie unter aka@tfv.at anmelden, am 9. Februar findet dann die Sichtung im Imster Sportzentrum statt. Jene, die in puncto Ballbeherrschung, Schnelligkeit und Spielfähigkeit überzeugen, können sich dann – wie alle anderen Schülerinnen und Schüler auch zu den regulären Anmeldezeiten 2 Wochen nach den Semesterferien mit der Schulnachricht aus der Volksschule am Imster Gymnasium anmelden und werden dann in die Fußballklasse aufgenommen.

