Imster Betriebe und Vereine duellierten sich beim Riesentorlauf

23.01.2017, 10:08 Uhr

Bei traumhaftem Winterwetter mit Sonne pur ging am Samstag in Hoch-Imst das Betriebs- und Vereinsskirennen über die Piste. Neben Imster Unternehmen versuchte sich auch eine Vielzahl von Vereinen mit Sitz in Imst am Riesentorlauf. Alle Hobby-Skirennläufer traten am selektiven Kurs auf der Imster Schneid traten an.Als bestes Team fuhr „Beachvolley Imst“ auf den obersten Podestplatz, auf den Plätzen zwei und drei folgten „Swietelsky - HTB“ und „Holz Pfeifer“. Als „Schnellste Chefin“ im Ziel war Sylvia Dingsleder von Tiroler Gwantl, als „Schnellster Chef“ durfte sich Werner Schöpf (Swietelsky – HTB) feiern lassen. Den Tagessieg holten Anna-Lena Klingenschmid (Team Schützengilde Imst) und Christoph Walser (Team Silo Melmer).Auch in diesem Jahr zeichnete der Skiclub Imst für die Durchführung des Wettbewerbs verantwortlich. „Wir danken dem Skiclub Imst und den Imster Bergbahnen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit“, betont Josef Brandtner vom Veranstalter „Stammtisch Glenthof“. Auf das Rennen folgte abends der Wirtschafts- und Gastroball im Stadtsaal Imst. Im Rahmen der Siegerehrung wurden die Gewinner gebührend gefeiert. „Bergalarm“ brachten die Skifahrer-Wadln dabei auf der Tanzfläche in Schwung.