Jazzknödel Nr. 43 mit Drehwerk

Imst : Gasthof Hirschen |

Jazzknödel Nr. 43 findet am Donnerstag, dem 13. Oktober, im Gasthof Hirschen in Imst statt. Diesmal zu Gast ist die Gruppe „Drehwerk“ aus Imst. Beginn: 20 Uhr. Drehwerk (Besetzung: Felix Heiß, piano; Max Schrott, drums; Denaj Krillic, kontrabass) ist der musikalische Ableger der Upperland Funkband, in welcher sie schon seit mehreren Jahren zusammen auftreten. In der Trio-Besetzung sind die drei jungen Musiker mit ihren Eigenkompositionen noch freier als in der größeren Formation, spielen melancholischer verlieren jedoch auch im Trio nicht den Bezug zum Groove. Dies ist wahrscheinlich auch charakteristisch für ihren Sound, welcher sich vielleicht mit einem Kasknödel vergleichen lässt. Schmackhafte Harmonien eingebettet in einer Kruste aus Groove.