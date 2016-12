05.12.2016, 09:46 Uhr

Änderungen, weit über das Logo hinaus

Unternehmer kennen das: Wer für seine Firma ein Logo braucht, hegt viele Gedanken, verwirft die meisten, feilt an anderen und schließlich hat man sein eigenes grafisches Erscheinungsbild. Wird das Logo nach Jahren geändert oder gar neu gestaltet, beginnt der Prozess von vorne. So geschehen in Reutte. Hier ist man jedoch einen wesentlichen Schritt weiter gegangen. Das neue Logo ist nur ein Teil eines langen Prozesses. Neben dem optischen Erscheinungsbild ist es das Leitbild dahinter, das nicht einfach zu erstellen war. Das hatte sich schon im Vorfeld herumgesprochen. Das Interesse an der Präsentation war daher groß. Wie das neue Logo aussehen wird, war schon vorher - zumindest in groben Zügen - durchgesickert. Die Präsentation des Gesamtpaket sorgte dann doch für viele Überraschungen. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, doch viele finden die neue Linie gut. Wie gut alles wirklich ist, werden die nächsten Jahre zeigen. Dann wird man wissen, ob man Reutte nur „neu lesen“ kann, oder tatsächlich ganz neu sehen darf.