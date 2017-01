MPreis ist Greenpeace-Testsieger bei Bio-Produkten

14.01.2017, 16:07 Uhr

MPreis ist Österreichs Bio-Testsieger

beim Greenpeace-Marktcheck „Nachhaltigkeit im Test“

Das Tiroler Familienunternehmen MPreis ist Testsieger beim österreichweiten Bio-Marktcheck „Nachhaltigkeit im Test“ von Greenpeace. Das reichhaltige Bio-Angebot mit besonders vielen regionalen Bio-Produkten von mehr als 700 kleinen Tiroler Bio-Bauernhöfen hat Greenpeace überzeugt. Die vorbildliche Auswahl an Bio-Produkten bei MPreis wird von Greenpeace als „sehr gut“ bewertet und zu Österreichs Testsieger gekürt.MPreis erfüllt am vorbildlichsten die strengen Nachhaltigkeits-Kriterien von Greenpeace: Der Großteil der Bio-Zutaten kommt aus Österreich d.h. mit 36 Produkten steht MPreis bei diesem Bewertungskriterium an 1. Stelle aller österreichischen Supermärkte. Mit 3 Fairtrade-zertifizierten Bio-Produkten gewinnt MPreis auch dieses Greenpeace-Kriterium.

Bestes Bio-Angebot hat MPREIS

Das Bio-Sortiment der wichtigsten Supermärkte in Österreich wurde von der Umweltorganisation Greenpeace nach umfassenden Qualitätskriterien überprüft. MPREIS ist Österreichs Bio-Testsieger beim aktuellen Marktcheck „Nachhaltigkeit im Test“ von Greenpeace.Mehr als 1.000 Bio-Produkte der beliebten Bio-Marken „BIO vom BERG“, „Natürlich für uns“ und ALNATURA werden bei MPreis angeboten.Von allen getesteten Supermärkten bietet das regionale Familienunternehmen MPreis in den meisten Kategorien Bio-Produkte: in 49 der 50 von Greenpeace erhobenen Produktgruppen führt MPreis Bio-Lebensmittel.