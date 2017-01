MPreis sucht 80 Lehrlinge

26.01.2017, 15:17 Uhr

MPREIS und BAGUETTE starten mit der Lehrlingsaufnahme 2017 und suchen 80 neue Lehrlinge. Am 14. Februar ist es wieder so weit: Mit dem „MPREIS Lehrlingsopening“ startet die Bewerbungsphase.80 neue Lehrlinge können im Sommer 2017 ihre berufliche Laufbahn bei MPREIS und BAGUETTE beginnen.Tirolweit in allen MPREIS und BAGUETTE Filialen bildet das regionale Familienunternehmen Einzelhandelskaufleute aus. In ausgewählten Standorten gibt es zusätzlich den Lehrberuf Feinkostfachverkäufer/in. Am Standort Völs können die Berufe Bäcker/-in, Konditor/-in, Fleischverarbeiter/-in und Bürokauffrau/-man erlernt werden.2017 stehen bei MPREIS und Baguette insgesamt 80 neue Lehrstellen zur Verfügung.Bereits seit 2001 trägt MPREIS das Landesprädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ und setzt damit Maßstäbe in der Lehrlingsausbildung.Die Ausbildung bei MPREIS und BAGUETTE ist sehr abwechslungsreich. Sie erfolgt in Form einer Rotation und wird mit schriftlichem Ausbildungsplan laufend dokumentiert. So lernen die Lehrlinge alle Abteilungen eines MPREIS Marktes kennen. Die Jugendlichen erlernen den professionellen Umgang mit Molkereiprodukten, Getränken, Wein, Zeitschriften, Feinkost, Obst und Gemüse. Sie arbeiten an der Kassa, im Lager, im Büro und werden auf die Brotvielfalt bei BAGUETTE eingeschult.Die firmeninternen Lehrlingsseminare stellen neben Fachthemen auch die Persönlichkeit der Jugendlichen in den Mittelpunkt. Erfahrungen zu aktuellen Themen wie Bio, Nachhaltigkeit und Wellness werden bei Praxistagen gesammelt. Bei modernen E-Learning-Kursen lernen die jungen Mitarbeiter im eigenen Tempo bequem am Handy. Fleiß wird belohnt: über 4.000 Euro an Prämien kann während der Lehrzeit dazu verdient werden. Ein mehrwöchiges Praktikum in einem Supermarkt im Ausland ist für viele ein besonderes Highlight im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung.Alle die einen der begehrten Lehrplätze für Sommer 2017 ergattern wollen, sollten sich rasch online bewerben: www.mpreis.at/lehre.Mit dem Lehrlingsopening am 14. Februar startet die Aufnahmephase in diesem Jahr. Danach werden regelmäßig Bewerbungsgespräche durchgeführt. Bei positivem Verlauf des Auswahlverfahrens kann sich der Jugendliche den Lehrplatz aussuchen.