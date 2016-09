Musikantentreffen "A Gaudi mit Musi" am 7. Oktober

Wirtshaus am Locherboden

A Gaudi mit Musi" ist das Musikantentreffen für Spieler verschiedener Instrumente, Sänger, Tänzer und für Zuhörer.

Mit Schwung geht's in den Herbst. Das erste Treffen im Herbst findet am Freitag, dem 7. Oktober im Wirtshaus am Locherboden statt und es ist wieder für jede Menge gute Unterhaltung gesorgt, wenn zahlreiche MusikantInnen zum volkstümlichen Stelldichein laden.

Alle sind herzlich willkommen. Dies gilt nicht nur für Solisten, sondern auch Ensembles. Auch Tanzgruppen und Schuhplattler sind sehr gefragt. Los geht's ab 20 Uhr.

Platzreservierungen von Vorteil unter Tel. 05263-5599. Der Eintritt ist frei.

MusikantInnen können sich bei Ria Wieser unter Tel. 0680-1222922 oder ria.wieser@gmail.com anmelden.