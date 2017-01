Neu im Hofer-Sortiment: über 10 Lehrstellen allein in Tirol

20.01.2017, 15:58 Uhr

Mach dir selbst ein Bild von deiner Zukunft

„Vom ersten Gespräch an war mir klar: Hier fühle ich mich wohl“, so Andrea Neuwirth, die ihre persönliche Hofer-Karriere mit einem Schnuppertag gestartet hat. „Ich empfehle jedem, der sich für eine Lehre bei Hofer interessiert, sich einen Termin zum Schnuppern auszumachen. Denn dabei hat man die Chance, bereits im Vorfeld das Team und die Arbeit in der Filiale kennenzulernen“, so die 17-Jährige.

Fachlich und persönlich top-ausgebildet

Bewerben und Durchstarten

Jahrzehntelange Erfahrung fließen in die Lehrlingsausbildung ein. Das Besondere an der Hofer-Lehre: Vom ersten Tag an wird besonderer Wert auf eine umfassende fachliche Ausbildung gelegt, sodass sich die Lehrlinge von Anfang an wohlfühlen. Diese umfasst nicht nur die Arbeit in den Filialen, sondern auch spannende Lieferantenbesuche, spezielle Lehrlingsworkshops mit ausgewählten Trainern und actionreiche Outdoor-Events. Dadurch wird nicht nur viel praktisches Know-how weitergegeben, gleichzeitig werden die Lehrlinge zu Top-Fachkräften ausgebildet. „Hofer ermöglicht mir meine eigenen Stärken in der Praxis einzusetzen und fördert dadurch gleichzeitig meine persönliche Entwicklung“, so Andrea Neuwirth. Unterstützt werden die Lehrlinge während ihrer Lehrzeit vom gesamten Filialteam. Denn im Austausch sammeln sie nicht nur wertvolle Erfahrungen, um sich weiter zu entwickeln, sondern lernen von und mit ihren Kollegen. Zusätzlich bietet Hofer im Branchenvergleich stets eine überdurchschnittlich hohe Bezahlung: 785 Euro im ersten Lehrjahr, 1.040 Euro im zweiten und 1.430 Euro im dritten.Durchgestartet wird ab 1. September 2017 - da beginnt das neue Ausbildungsjahr. Interessierte Pflichtschulabsolventen können sich jedoch ab sofort online oder direkt in der Filiale für die über 10 Lehrstellen in ganz Tirol bewerben. Mehr Infos zur Lehre, Erfahrungsberichte von Lehrlingen und alles Wissenswerte rund um Hofer gibt es online unter hoferlehre.at.