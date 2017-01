NMS Imst-Oberstadt: Eltern-Informationsabend

Imst : Neue Mittelschule Imst-Oberstadt |

Seit dem Schuljahr 2002/03 wird an der Neuen Mittelschule Imst-Oberstadt sehr erfolgreich der Schwerpunkt „Informations- und Kommunikationstechnologie“,

kurz IKT, geführt.

Auch im kommenden Schuljahr 2017/18 wird der Schwerpunkt IKT an der

NMS Imst Oberstadt angeboten.

Neben Informationen zu Informatik gibt es noch weitere zu E-Learning, ECDL,

Cambridge-English, English-Club, Werken-Kreativ, Lernen lernen, Berufsorientierung, Orientierungslauf, Team-Teaching, …

Für interessierte Eltern und Schüler gibt es am Donnerstag, dem 19. Jänner, von 17–18.30 Uhr einen Eltern-Informationsabend an der NMS Imst Oberstadt.