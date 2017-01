„Oschpele“ im Glenthof Imst

Imst : Glenthof |

„Oschpele!“ heißt das neue Programm von Luis aus Südtirol, das er am 11. Mai, im Glenthof Imst präsentiert. Eingefleischte Fans wissen bereits, dass der Ausdruck „Oschpele!“ in Luis‘ Wortschatz tief verankert ist und als einer der emotional vielseitigsten Begriffe der Südtiroler Sprache bei ihm besonders häufig zur Verwendung kommt. Es ist also höchst an der Zeit, den Ausdruck genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Programm „Oschpele!“ ist aber weit mehr als eine sprachwissenschaftliche Abhandlung. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Ö-Ticket und in allen Raiffeisenbanken.