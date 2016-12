Partylaune und viel Spaß zum Saisonstart

21.12.2016, 11:59 Uhr

Freitag bis Sonntag konnten Skifahrer und Snowboarder mit dem „NIMM 1+1“ Paket die perfekt präparierten Hänge der Skiregion Hochoetz so richtig austesten. Zahlreiche Wintersportler und Familien nutzten das unschlagbare Angebot von zwei Tagen Skigenuss zum Preis von einem. Am Sonntag ging es beim Life-Radio-Studio direkt an der Bergstation der Acherkogelbahn mit viel guter Laune ins Wochenend-Finale. Neben stimmungsvoller Musik und dem Riesenwuzzler gab es für die Besucher am Life Radio Glücksrad tolle Preise zu gewinnen. Die Live Karaokeband MR. NICE sorgte auf der Terrasse des Panoramarestaurants Hochoetz für Partystimmung. Ab 13 Uhr stand Betriebsleiter Mathias Speckle beim Tag der offenen Ochsengartenbahn für Fragen aller Art zur Verfügung. Er führte Interessierte durch die neue Bergstation und erklärte spannende technische Details zur neu eröffneten Seilbahn. Eine Fahrt mit dem Skidoo oder dem Pistenbully ermöglichte Einblicke in den Arbeitsalltag im Skigebiet.Perfekter Start ins SkivergnügenDie Region Hochoetz bietet 39 Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden, 12 Liftanlagen bringen Wintersportler bequem und ohne Stress ins Skiparadies. Gemütliche Almen und Bergrestaurants laden zur Einkehr zwischen den Abfahrten. Kinder und Anfänger fühlen sich dank des breiten Angebots vom ersten Moment an wohl. Und in den Skipausen der kleinen Gäste sorgen einige Stationen des WIDIVERSUMS HOCHOETZ für jede Menge Action.Upcycling-Projekt OchsengartenbahnHochoetz investierte heuer rund sechs Millionen Euro in infrastrukturelle Maßnahmen. Mit der neuen Ochsengartenbahn ging die ehemalige 18-Jahre junge Giggijochbahn aus Sölden in Betrieb, ein Best-Practice-Beispiel für die nachhaltige Nutzung von Synergien im Ötztal. Die neue Seilbahn ist mit 60 Kabinen und einer Beförderungskapazität von 2.520 Personen pro Stunde als bequeme Zubringer- und Wiederholungsbahn im Einsatz.Weitere Infos: www.hochoetz.com