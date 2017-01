Raubüberfall in Sölden von zwei Touristen – Zeugenaufruf:

07.01.2017, 17:38 Uhr

Die PI Sölden bittet um folgenden Zeugenaufruf:Wer hat am 07.01.2017 zwischen ca. 03.00 Uhr und 03.30 Uhr nördlich des Geschäftes Sun Up beim dortigen Bankomat entsprechende Wahrnehmungen gemacht. Hinweise an die PI Sölden erbeten.