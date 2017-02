Silber- und Bronzemedaille für Imster Bogensportfreunde

09.02.2017, 11:59 Uhr

Großartige Erfolge der Bogensportfreunde Imst bei der Tiroler Landesmeisterschaft 2017 in Wörgl!

IMST. Am Sonntag, den 5.Februar 2017 wurden in Wörgl die Tiroler Meister im Bogenschießen ermittelt. Dabei ließen die "Bogensportfreunde Imst" mit großartigen Erfolgen aufhorchen. In der allgmeinen Klasse mit dem Recurve Olympic Bogen (der einzigen Bogenklasse bei Olympischen Spielen) konnte sich Daniel Haidinger die Silbermedaille sichern und wurde damit Tiroler Vizemeister 2017.In der Allgmeinen Herrenklasse der Langbogenschützen erreichte Herbert Gutmann die Bronzemedaille.