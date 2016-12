Sparkassen-Tiefgarage eröffnet

09.12.2016, 10:29 Uhr

Ein elektronisches Chip-System errechnet die Parkdauer. Bei der Einfahrt erhält man den Chip, welcher am Ende der Parkdauer am Automaten per Bezahlung entwertet wird. Die Bezahlung ist sowohl bar als auch mit Karte möglich. Die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage befindet sich in der Rathausstraße, der Zugang zur Tiefgarage erfolgt entweder über einen Aufzug am hinteren Sparkassenplatz bzw. von der Passage aus oder über das Treppenhaus vom hinteren Stadtplatz aus. Die Passage wurde von Seiten der Sparkasse mit einem schützenden Dach versehen. Die Garage ist täglich von 6 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, außerhalb der Öffnungszeit ist der Zugang per Park-Chip gegeben, die Ausfahrt ist jederzeit möglich.Weitere Informationen:Ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtgemeinde/Stadtwerke Imst und der Sparkasse Imst AG.Betreiber: Sparkassengarage Imst Errichtungs- und Betriebs GmbH & CoKGDie Tarife:30 min. gratisjede weitere halbe Stunde € 0,504.-6. Stunde € 4,506. -12.Stunde € 7,0012.- 24. Stunde € 12,00für jeden weiteren Tag € 12,00bei Chip-Verlust € 40,00Öffnungszeiten: täglich 06.00 Uhr – 23.00 Uhr.