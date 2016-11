Startup Buisiness Angel ausgezeichnet

26.11.2016, 21:56 Uhr

Startup-Szene gipfelte beim Austrian Business Angel Day in Obergurgl: Hauser als Business Angel of the Year ausgezeichnet

OBERGURGL. Bereits zum zweiten Mal tourten das Österreichische Inkubatorennetzwerk AplusB und die aws – Austria Wirtschaftsservice mit dem Austrian Business Angel Day durch die Bundesländer. 100 Investoren, Visionäre und smarte Jungunternehmer folgten am 23. und 24. November 2016 dem Motto der Einladung „Co-Investment: Bring your own Startup/Investor“ und tauschten dieses Jahr in Obergurgl Ideen aus, erweiterten ihr Netzwerk und entwickelten Partnerschaften. Renommierte Persönlichkeiten der Startup-Szene wie Markus Ertler (Business Angel & Aufsichtsrat bei startup300), Johannes Braith (StoreMe), Peter Koch (Martin Global AG) sowie Investor Herbert Gartner lieferten wertvolle Inputs für alle Teilnehmer. Der Österreichische Investor Hermann Hauser wurde als „Business Angel of the Year 2016“ für seine Tätigkeiten rund um die Österreichische Startup-Szene ausgezeichnet.