18.12.2016, 13:22 Uhr

Verkehrsunfall in Imst – Zeugenaufruf

IMST. Auf der B 189 in Imst Richtung Tarrenz fahrend konnte ein 28-jähriger Einheimischer am 16.12. gegen 17.40 Uhr, seinen PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten, nachdem ein vor ihm fahrenden PKW mit Anhänger zwischen dem Kreisverkehr beim Roten Kreuz Imst und der Ausfahrt „Am Raun“ einen auf dem Anhänger befindlichen Christbaum verlor. Der PKW-Lenker fuhr auf den Christbaum auf, dadurch wurde der PKW im Frontbereich beschädigt. Der den Unfall verursachende Lenker wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Imst zu melden. In diesem Zusammenhang darf wieder einmal auf eine ordnungsgemäße Ladungssicherung hingewiesen werden.

