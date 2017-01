Viele Medaillen für die SKI-Orientierungsläufer

31.01.2017, 10:44 Uhr

Die SKI-Orientierungsläufer des Laufklub Kompass Innsbruck Imst rämuten bei den österreichischen Staffelmeisterschaften ordentlich ab.

IMST. Weit von Tirol, im niederösterreichischen Alpenvorland, auf der Ebenwaldhöhe bei Kleinzell, wurde kürzlich ein Wettkampf bei idealen Bedingungen ausgetragen. Kupiertes Gelände auf offenen Almflächen mit Waldstücken und knackigen Anstiegen war für alle Teilnehmer eine Herausforderung.Diese meisterten am besten, Katharina Huter mit Sebastian Florian (Gold in HD14) vor Anika Florian und Elisa Posch. Silber gab es für Lena und Lisa Ennemoser in D17. Eine Überraschung war die Bronzemedaille für Lisa Moosmann und Karin Lugsteiner in der Damen Eliteklasse.Bei den Meisterschaften über die Langdistanz erreichten Podestplätze und somit Medaillen, Felix Moosman (1.H14), Sebastian Florian (2.H14), Benedikt Perktold (3.H14), Elisa Posch (1.D14), Anika Florian (3.D14), Lena Ennemoser (2.D17).Obmann Hans Georg Gratzer zeigte sich erfreut über die großen Erfolge, zeigen diese doch, dass sich Arbeit und Einsatz für den Nachwuchs lohnt.