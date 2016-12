Vor 20 Jahren …

20.12.2016, 14:47 Uhr

26.12.: Auftakt zur Tarrenzer Fasnacht bei Fasnachtssitzung

Die Vorbereitungen für die am 2. Februar 1997 stattfindende Tarrenzer Fasnacht sind angelaufen. Für die Fasnachtler wird am Stefanietag aber eine neue Ära in der Fasnachtsgeschichte anbrechen. Im Jahr 1797 hat der damalige Gemeinderat unter Bürgermeister Kirschner "alle Vermummungen auf offener Straße, hinter verschlossenen Türen und in sogenannten Gasthäusern für immer und ewig verboten".Dieses Verbot wir der jetzige Gemeinderat am Stefanietag aufheben. "Die Tarrenzer sind also nicht wegen eines religiösen Pestgelöbnisses nicht mehr in die Fasnacht gegangen, wie fälschlich immer kolportiert wird", so Fasnachtsobmann Arnold Happacher. Dieser, für Tarrenz wieder historische Beschluss findet am 26. Dezember 1996, um 9.45 Uhr beim Mauschl statt.Anschließend wird Fasnachtsobmann Happacher erst Bürgermeister Doblander um Erlaubnis bitten in die Fasnacht zu gehen. Das "Ja" der Fasnachtler auf die Frage "Gia mir i'd Fåsnacht" dürfte nur mehr Formsache sein.