Wellen der Empörung nach blauem Vorstoß

27.11.2016, 10:31 Uhr

Auch Kirsten Mayr vom Integrationsbüro in Imst ärgert sich über die ihrer Ansicht nach üble Stimmungsmache der Freiheitlichen: "Aufgrund der jüngsten Zeitungsartikel habe ich mit dem Kindergarten in „Auf Arzill“ Kontakt aufgenommen und mir wurde versichert, dass kein Kindergartenkind, wegen der Nähe des Kindergartens zur Asylunterkunft, abgemeldet wurde."Das Flüchtlingsheim wurde 2004 mit 70 Personen in Imst eröffnet und war stets in unmittelbarer Nähe zum Sonderpädagogischen Zentrum. Auch mitten im Zentrum von Imst, in unmittelbarer Nähe zum Pflegezentrum und zu weiteren Kindergärten der Stadt Imst sind AsylwerberInnen untergebracht."Integration braucht Begegnungen und Integration funktioniert dort am besten, wo Begegnungen stattfinden. Dort wo Separation ist, kann Integration nicht funktionieren. Ich orientiere mich in meiner Arbeit am Integrationskonzept des Landes Tirol. Drei Grundkonzepte sollen diese Integrationspolitik leben: Integration heißt Vielfalt leben, Potentiale nutzen und Integration heißt Zukunft gestalten.Hervorzuheben ist, dass Integration nicht als einseitige Anpassungsleistung der ZuwandererInnen verstanden wird, sondern als Prozess, der gezielte Maßnahmen und Rahmenbedingungen von der Aufnahmegesellschaft erfordert. In diesem Verständnis ist Integration als Querschnittsaufgabe einer Politik zu verstehen, die auf Gleichstellung der einheimischen und zugewanderten Bevölkerung abzielt. Unsere Aufgabe ist es, Strukturen zu schaffen, die auch der zugewanderten ausländischen Bevölkerung politische Partizipation ermöglicht.Dies kann nicht mit Separation gelingen", so Mayr.Sie plädiert: "Geht aufeinander zu und versucht Begegnungen zu ermöglichen. Auch das Integrationsbüro bietet zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten mit der zugewanderten Bevölkerung."