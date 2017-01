Wenns - Fasnachtshochburg im Pitztal

07.01.2017, 11:15 Uhr

Vom Mehrzwecksaal ging es ins Oberdorf zum "Hexausgraben", welche ja nach vierjährigem Schlaf mit Unterstützung der Musikkapelle Wenns wieder zum "Leben" erweckt werden soll.Nachdem sie unter einem großen Stein gefunden wurde, ist die "Hexe" mit viel Geschrei und den Klängen der "Hexenmusig" in Empfang genommen worden.

Zu einem schönen gelingen der Fasnacht gehört natürlich die gut Vorbereitung und Probenarbeit.Nach dem "Hexausgraben" wurde bereits die Auftaktveranstaltung für eine Vollprobe der Scheller, Roller, Ordnungsmasken und Hexen mit Hexenmusik genützt.Dieses Jahr wird ja erstmalig beim großen Umzug am 12. Februar 2017 eine neue Route genommen.Auf dieser Strecke vom M-Preis zum Dorfzentrum sah man an den vielen begeisterten Zuschauern, dass sich die Fasnachtbegeisterung und Vorfreude von den "Aktiven" bereits auf die Dorfbevölkerung ausgebreitet hat.Bis zur "Wenner Fasnacht" werden noch mehrere Proben der Maskengruppen und Labera abgehalten. Einiges an Arbeit gibt es noch für die Wagenbauer, aber auch viel Vorbereitungen für das gesamte Fasnachtskomitee unter Obmann Siegfried Fadum und aller Teilnehmer und HelferInnen, ebenso der Wenner Frauen (welche ja beim Umzug traditionell nicht teilnehmen dürfen, aber viel Vorbereitungsarbeit im Hintergrund machen).Dann steht einem schönen, farbenprächtigen Umzug bei der "Wenner Fasnacht 2017" nichts mehr im Wege.2017.01.07