Zumba als Geldmaschine

29.09.2016, 15:29 Uhr

"Gekaufte Trainerzertifikate und eine mehr oder weniger verpflichtende Mitgliedschaft beim Netzwerk lassen die Geldmaschine heiß laufen", erzählt eine ehemalige Zumbatrainerin.

BEZIRK (ps). Der Erfinder von Zumba, ein gewisser Beto, hatte die Idee seines Lebens. Er hat ein gigantisches Netzwerk aus Zumbatrainern geschaffen, die ihn zum Multimillionär gemacht haben. Es muss jeder Trainer nach der Ausbildung ZIN-Mitglied werden, sonst verfällt die Lizenz nach einem Jahr. Dann müsste er die Ausbildung neu machen. Das heißt im Klartext, jeder zahlt Mitgliedsbeitrag dafür, dass er ein Jahr lang den Namen "Zumba" benutzen darf. Bei Werbung und als Kursangebot ein Muss.

Gekaufte Zertifikate

Pyramidensystem lässt grüßen.

"Zumba" füllt die Studios

Originalerklärung von der Homepage "Zumba.com":

"Als ehemalige Zumbatrainerin habe ich mitbekommen, wie die Ausbildung und Weiterbildung läuft. Gleich vorweg - es gibt Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber für den Großteil der ausgebildeten Instruktoren gilt: das Zertifikat ist gekauft. Nur Naturtalente schaffen es, innerhalb des Zweitage-Seminars die Tanzschritte und Choreographien zu erlernen. Jeder, der 2012 bei meinem Kurs dabei war, bekam das Zertifikat. Ohne Prüfung oder Qualitätssicherung. So schnell wird man Zumbatrainer und muss genau gar nichts können", so eine Zumbatrainerin."Hauptsache, die rund siebzig Anwesenden zahlten die 270 Euro plus Hotel. In den häufigen Pausen gab es, rein zufällig natürlich, die gerade neu eingetroffene Kleidungs- und Schuhkollektion zu kaufen. Mindestens 70 Euro für eine Hose, die maximal 15 Euro wert war, aber es stand ja "Zumba" drauf", erzählt die Trainerin weiter. Nach einem Jahr verliert also das Zertifikat seine Gültigkeit, ausser man zahlt erneut eine Summe ein. Natürlich wird man angehalten, eine Fortbildung um den gleichen Betrag zu machen. Als Verkaufsargument gilt: "Dann hat man wenigstens was von seinem Geld. Zudem verlängert man die Erlaubnis, den Namen Zumba als Werbeträger verwenden zu dürfen"."Wie gesagt, es gibt Naturtalente, die es wirklich draufhaben. Schade für diejenigen, denn mit der Massenverteilung von Zertifikaten schwindet die Qualität. Erfahrungsgemäß ist es so, daß Fitnessstudios irgend jemanden zu so einem Massenseminar schicken. Somit kann das Studio wieder ein Jahr lang ein riesengroßes "Zumba"- Transparent aufhängen. Ob jeweils die ausführende Tanzleiterin die Eigentümerin der Zertifikats ist, wird nicht hinterfragt. Zum Leidwesen der wenigen, die ihre Sache als Trainer wirklich gut machen. Hauptsache der Flieder rollt", sagte die Trainerin. Zumba gibt es weltweit und ist mittlerweile eine Milliardenmarke.Werde Zin™-Mitglied: Zumba Fitness bietet allen Zumba® Trainern ein umfassendes Weiterbildungsprogramm an, das auch als Zumba Instructor Network bekannt ist (ZIN™). ZIN Mitglieder erhalten regelmäßig neue Choreographien und Musik, um ihr Trainingsprogramm zu ändern und zu aktualisieren. Außerdem erhalten sie viele Marketingunterlagen und -ideen, die für langfristigen Erfolg sorgen. Sie profitieren von vielen Vorzügen – und natürlich der Tatsache, dass vollberechtigte ZIN Mitglieder immer als „aktueller Zumba Trainer“ betrachtet werden, was bedeutet, dass ihr Zertifikat solange gültig bleibt, wie sie vollberechtigte ZIN-Mitglieder sind. Weitere Informationen zu ZIN und seinen Vorteilen erhältst du im nachfolgenden ZIN Abschnitt........