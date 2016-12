Tiroler Doppelbudget 2017/2018 auch für Bezirk Imst ein Kraftpaket!

13.12.2016, 00:00 Uhr

Bildung, Familie, Gesundheit – Investitionen in Rekordhöhe

Trotz des soliden Budgetkurses, für den Tirols Finanzreferent LH Günther Platter verantwortlich zeichnet, werde Tirol beispielsweise mit 651 Mio. Euro (+5,58% bis 2018) so viel Geld wie noch nie in den Zukunftsbereich Bildung investieren. Mit knapp 112 Mio. Euro (+8,6% bis 2018) bewegt sich auch der Haushalt für Familienförderung und Kinderbetreuung auf Rekordniveau. VP-Bezirksabgeordneter und Gesundheitssprecher Stefan Weirather verweist besonders auch auf die Ausgaben für die medizinische Versorgung. Insgesamt 805 Millionen Euro und damit um fast 10% mehr wie 2016 sind bis 2018 für diesen Bereich eingeplant. „Das Tiroler Gesundheitssystem ist ein Vorzeigemodell, das weder national noch international einen Vergleich zu scheuen braucht. Ja, es kostet auch viel Geld. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Mittel gut angelegt sind“, sagt Weirather.

Wo der Bezirk profitiert

Schutzprojekte im Bezirk werden vorangetrieben

Nicht nur für Tirol insgesamt, sondern auch für den Bezirk bringe das Budget einen enormen Mehrwert, wie Wolf und Weirather betonen. Alleine für die Unterstützung der Imster Bezirksgemeinden bei den Personalkosten für die Kinderbetreuung sind 2017 und 2018 jeweils mehr als fünf Millionen Euro budgetiert. Für das Meinhardinum in Stams sind in den nächsten beiden Jahren ebenfalls jeweils 500.000 Euro vorgesehen. Knapp acht Millionen Euro werden in die Erhaltung und den Neu- und Ausbau von Straßenprojekten fließen. „Die Mittel werden erfahrungsgemäß vor allem heimischen Betrieben zu Gute kommen. Sie helfen mit, die Wertschöpfung in der Region zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern“, erklärt Jakob Wolf. Noch gar nicht enthalten sind dabei Mittel, die für die Landwirtschafs-, Wirtschafts- und Tourismusförderung reserviert sind. Tirolweit im Jahr 2018 insgesamt mehr als 181 Millionen Euro.Ein großes Anliegen sind VP-Bezirksparteiobmann Jakob Wolf vor allem Projekte zum Schutz vor Naturgefahren. „Sicherheit in allen Bereichen ist eines der Grundbedürfnisse der Bevölkerung. Es ist deshalb richtig, dass das Land Tirol hier auch in Zukunft konsequent investiert und Schutzprojekte vorantreibt. Knapp 750.000 Euro sind für Projekte in Brunnfeld, beim Leonhardsbach, Fallmeralsbach, für die Sanierung des Rettenbach und im Bereich Tuiflahn reserviert. Insgesamt wird dadurch ein Bauvolumen von 3,45 Mio. Euro ausgelöst“, erklärt Wolf. „Mit dem Doppelbudget für 2017/2018 setzt Tirol auch weiterhin auf Verlässlichkeit, Augenmaß und Stabilität. Landeshauptmann Günther Platter ist der Garant dafür, dass Tirol auch in Zukunft diesen Kurs der finanziellen Verantwortung halten wird. Wir tun das nicht aus Selbstzweck, sondern um der nächsten Generation ein Land übergeben zu können, das ihnen alle Chancen bietet. Und mit einem Schuldenstrick um den Hals, geht das nicht“, so Wolf und Weirather abschließend.