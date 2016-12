13.12.2016, 00:54 Uhr

Wieso darf ``Uber`` in Wien ahnungslose Österreicher ruinieren?``Uber`` gibt es in Amerika schon länger, erst werden Menschen geködert und anschließend in den Ruin geschickt! Hinter Uber versteckt sich eine APP wo nur Uber verdient und sonst niemand! Wie kann der Österreichische Staat so etwas genehmigen????