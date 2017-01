„Ale“ ist der Kilometerfresser

01.01.2017, 14:27 Uhr

Es hat zunächst etwas gedauert, doch mit einer Systemumstellung von Trainer Markus Weinzierl wurde der Ötztaler Fußball-Export Alessandro Schöpf unumstrittener Stammspieler bei Schalke 04. Auch wenn die Hinserie für die Knappen durchwachsen verlief, kann er mit seinen gezeigten Leistungen sehr zufrieden sein. Die BEZIRKSLÄTTER trafen ihn während seines Weihnachtsurlaubs zum Interview.

Das Interview führte Peter Leitner

Fußball ist nun mal ein Laufsport. Und der Stil, den unser Trainer spielen lassen möchte, ist noch dazu besonders laufintensiv. Ich probiere ganz einfach immer, meine Stärken einzubringen und mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.Ja, da ist natürlich meine Fitness die beste Grundvoraussetzung. Und glücklicherweise bin ich ja auch von Verletzungen bisher stets verschont geblieben.Das ist richtig. Der Verletzungsteufel hat es mit uns gar nicht gut gemeint. Der Trainer war da extrem zum Improvisieren gezwungen.Ich hab´ mir sagen lassen, dass das in der Vergangenheit auch schon mal anders war. Aber ich glaube, alle im Umfeld haben gewusst, dass es ganz einfach eine gewisse Zeit braucht, bis die neuen Mechanismen greifen. Und das haben wir dann ja auch bewiesen.Das wäre natürlich eine super Sache. Aber wir haben uns jetzt erstmals darauf verständigt, dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Und da wir sowohl im DFB-Cup als auch in der Europa League noch dabei sind, haben wir zwei Saisonziele schon erreicht.So konnte das natürlich niemand erwarten. Aber ich halte die Mannschaft auch nicht für eine so große Überraschung. Die Spieler haben hohe Qualität, der Verein die nötigen finanziellen Mittel. Alle im Umfeld sind extrem hungrig nach Erfolg.Auch nicht so sehr, denn wir kennen ja die Bayern. Wenn es darauf ankommt, ist die Mannschaft da. Und im Team steckt so viel Routine, da kann kaum eine Mannschaft mithalten. Bayern ist und bleibt der logische Titelfavorit.An sich nicht, aber Dortmund hat routinierte Spieler verloren. Die Neuzugänge müssen sich erst richtig integrieren. Das benötigt Zeit.Mit meinem Vater und mit Manager Mario Weger besuchte ich am Boxing-Day das Spiel Manchester United gegen Sunderland. Danach schauten wir noch bei der Darts-WM vorbei. Und seit 3. Jänner wird wieder trainiert.