Countdown in die Rodelsaison

02.12.2016, 17:35 Uhr

KÜHTAI. Das Parallel-Race in Kühtai, das heuer bereits zum dritten Mal ausgetragen wird, zählt zu den absoluten Saisonhöhepunkten. Auf rund 2020 Metern Seehöhe fighten die besten Naturbahnrodler der Welt am 10. und 11. Dezember im pickelharten Eiskanal um den Sieg.Einer der Top-Favoriten ist der amtierende Europameister aus Umhausen, Thomas Kammerlander. Er will alles daran setzen, um Weltcup-Gesamtsieger Patrick Pigneter aus Südtirol in die Schranken zu weisen. Dieser hatte sich im Vorjahr ganz knapp gegen den Steirer Michael Scheikl durchgesetzt, Dritter war Kammerlander geworden.

Bei den Damen zählt Vorjahressiegern Tina Unterberger aus Oberösterreich wieder zu den Anwärterinnen auf einen Platz ganz vorne. Die größten Rivalinnen sind neuerlich die Südtirolerinnen Evelyn Lanthaler und Greta Pinggera aus Südtirol sowie die Russin Ekaterina Lawrentjeva.Bleibt der Doppelbewerb, in dem an den Seriensiegern Patrick Pigneter/Florian Klara kaum ein Weg vorbei führt. Auf österreichischer Seite ruhen die Hoffnungen vor allem auf Christoph Regensburger/Dominik Holzknecht sowie auf Rupert Brüggler und Tobias Angerer.Auch abseits des Eiskanals wird einiges geboten. DJ Rox, WM-erfahren durch die Skititelämpfe in Schladming, wird die Stimmung mit fetten Beats anheizen. Zum Mikrofon greifen zudem die beiden sportafinen Kommentatoren Martin Böckle und Othmar Peer, die dem Publikum jeden einzelnen Athleten näher bringen werden. Zahlreiche weitere Sideevents sollen den Weltcupauftakt zu einer echten Party machen.Der Zeitplan:Freitag, 9. Dezember: ab 10 Uhr Trainingsläufe.Samstag, 10. Dezember: ab 10.30 Uhr Qualifikationsläufe, ab 13.10 Uhr Entscheidung im Doppelbewerb.Sonntag, 11. Dezember: ab 11.15 Entscheidungsläufe bei Herren und Damen.