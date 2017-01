Glanzleistung in der Höhle des Löwen

08.01.2017, 10:44 Uhr

LATSCH (pele). „Ich bin nach Latsch gekommen mit der Vorstellung, um Rang drei mitzukämpfen. Dass es in der Höhle des Löwen der zweite Platz geworden ist, freut mich ungemein“, sagte Thomas Kammerlander nach seiner glänzenden Leistung beim Naturbahnrodel-Weltcup in Latsch. Geschlagen geben musste er sich nur dem Südtiroler Favoriten Patrick Pigneter, vor dem der Ötztaler neidlos den Hut zog: „Ich bin im zweiten Lauf deutlich näher an ihm dran gewesen. Aber insgesamt war es schon eine Machtdemonstration, die Patrick gezeigt hat. Natürlich war er auch auf seiner Hausbahn unterwegs, auf der er nahezu unschlagbar ist“, sagte Kammerlander.

Für den es am kommenden Wochenende beim dritten Weltcup der Saison in Moskau weiter geht. „Dort haben wir im vergangenen Jahr alle ausgelassen, wurden von den Russen richtig paniert. Ich bin schon gespannt, wie es heuer ausschaut.“Eine Überraschung gab es in Latsch im Doppelbewerb. Die Salzburger-Tiroler-Paarung Rupert Brüggler/Tobias Angerer bezwang nämlich die Seriensieger Patrick Pigneter/Florian Clara. Christoph Regensburger und Dominik Holzknecht aus Umhausen klassierten sich auf dem vierten Rang.Bei den Damen verteidigte Tina Unterberger aus Oberösterreich mir Rang zwei hinter Evelin Lanthaler die Führung im Gesamtweltcup. Maria Auer aus Umhausen wurden gute Achte.