Oetzer Niederlage nach Blitzstart

02.10.2016, 11:46 Uhr

Dabei hatte die Partie im Stubaital durchaus gut begonnen. Vincenzo Diana war es, der die Ötztaler bereits in der zehnten Spielminute in Führung schoss.Nur fünf Minuten später war`s aber auch schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit, denn die Heimischen kamen durch Roland Kössl zum schnellen Ausgleich. Schließlich legte Matthias Mayerhofer in der 40. und 48. Minute mit einem Doppelschlag nach und tütete damit den Sieg für die Fulpmerer ein.In der kommenden Runde trifft Oetz am Samstag ab 16.30 Uhr vor eigenem Publikum auf Mieders.