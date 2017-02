15.02.2017, 07:04 Uhr

Umhausen 1 gewinnt Spitzenduell gegen Roppen 1

BEZIRK IMST (ea). Umhausen 1 hat sich mit einem knappen Sieg im Spitzenduell der Raiffeisen-Bezirksrundenwettkämpfe mit dem Luftgewehr gegen Roppen 1 an die erst Stelle der Klasse A gesetzt. Die Umhauser Schützen Lisa Hafner, Nadine Griesser, Carina Mair und Lukas Kammerlander besiegten die Roppener Einsermannschaft (geschwächt durch einen krankheitsbedingten Ausfall) mit 1542 gegenüber 1540 Ringen. Mit diesem Sieg scheint auch die Meisterschaft zu Gunsten von Umhausen 1 entschieden zu sein.In der Klasse B ist Mieming 2 nach wie vor eine Klasse für sich – mit 1506 Ringen erzielte die Mannschaft das rundenbeste Ergebnis und siegte damit klar gegen Roppen 3. In der Klasse C liegt Oetz 2 vor Tarrenz 2 und Haiming 2 in Führung.Die besten Einzelergebnisse erzielten Marie-Theres Auer (Roppen) mit 395 Ringen und Lisa Hafner (Umhausen) mit 390 Ringen.