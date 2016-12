Von Welt- und Europameistern

17.12.2016, 15:24 Uhr

IMST (pele). Für den SC Imst begann das Jahr 2016 mit einem Paukenschlag. Kampfmannschaftstrainer Stefan Pult warf überraschend die Brocken hin. Er wurde interimsmäßig durch Franco Böhler ersetzt. Auch die beiden Spieler Patrick Höllrigl und Marco Klingenschmid verließen den Verein, gingen zur FG Schönwies/Mils.Großer Erfolg für Naturbahnrodler Thomas Kammerlander aus Umhausen. Der Ötztaler sicherte sich mit einer souveränen Leistung in Moos (Südtirol) den Europameistertitel. In seiner Heimatgemeinde wurde der Athlet gebührend empfangen. Wenige Wochen später sicherte er sich auf seiner Heimbahn in Umhausen auch noch die Grantau-Trophy.

Grund zur Freude hatte im März Alessandro Schöpf. Im Winter vom 1. FC Nürnberg zu Schalke 04 gewechselt wurde er erstmals in das österreichische A-Nationalteam einberufen.Der Schweizer Manuel Bosch und die Südtirolerin Alexandra Hober holten sich im Mai den Sieg beim erstmals ausgetragenen Imster Radmarathon.Der SC Imst präsentierte Jürgen Soraperra als neuen Trainer für die Tiroler-Liga-Mannschaft. Mit ihm waren die Imster schon 2009 von der Landes- in die Tiroler Liga aufgestiegen.Rekordbesuch im Gurgltalstadion! Die WSG Wattens setzte sich vor 1800 Zuschauern im Kerschdorfer Tirol-Cup-Finale mit 4:1 nach Elfmeterschießen gegen Kitzbühel durch.Alessandro Schöpf erhielt für seine sportlichen Leistungen das Sportehrenzeichen seiner Heimatgemeinde Umhausen überreicht.Rad-Ass Daniel Federspiel holte sich im Eliminator-Wettbewerb bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto den zweiten Titel in Serie.Tiefschlag für die zweite Mannschaft des SC Imst. Eigentlich in die Bezirksliga aufgestiegen, verloren die Oberländer den Spitzenplatz am Grünen Tisch aber noch gegen Mieders und mussten in der 1. Klasse West bleiben.Lukas Neurauter aus Sautens sicherte sich den Motocross-Staatsmeistertitel in der MX-Open-Klasse.Magdalena Röck aus Landeck entschied den Klettwerweltcup in Imst für sich. Bei den Herren schaffte es der Innsbrucker Jakob Schubert auf den zweiten Platz.Großartige Leistung von Laura Stigger aus Haiming. Die junge Sportlerin gewann bei der Jugend-Mountainbike-Europameisterschaft in der U17-Klasse alle vier Bewerbe und sicherte sich damit den dritten EM-Titel in Serie.Der Deutsche Bernd Hornetz und die Schweizerin Laila Orenos siegten beim Ötztaler Radmarathon 2016.Katharina Schiechtl aus Imsterberg qualifizierte sich mit dem Frauen-Nationalteam für die Fußball-Europameisterschaften in den Niederlanden.Nach nur wenigen Wochen trat der Trainer der SV Haiming, Detlev Halwax zurück. Der Nachfolger war schnell gefunden. Ab dem Winter 2016/2017 übernahm der frühere Rietz-Trainer Josef Nagl das Kommando.Lara Gut (Schweiz) bei den Damen und Alexis Piturault (Frankreich) bei den Herren siegen zum Auftakt der alpinen Weltcupsaison in Sölden. Marcel Hirscher wird toller Zweiter.Weltcupauftakt der Naturbahnrodeln in Kühtai. Bei den Herren siegte Patrick Pigneter aus Südtirol, bei den Damen Tina Unterberger aus Oberösterreich. Den Doppelbewerb gewann Pigneter gemeinsam mit Partner Florian Clara.