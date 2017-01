Holz Pfeifer präsentierte sich auf der internationalen Baumesse

23.01.2017, 11:44 Uhr

„Wir gehen auch in diesem Jahr wieder von einer positiven Entwicklung aus“, erklärt Michael Pfeifer, Geschäftsführer der Pfeifer Holding, am Rande der sechstägigen Baumesse am vergangenen Donnerstag in München. „Die Nachfrage nach Holz ist hoch. Zum Beispiel werden viele Flüchtlingsunterbringung mittlerweile in Holzbauweise realisiert und auch bei den Biobrennstoffen spielen Pellets als Alternative zu Öl und Gas eine immer wichtigere Rolle – davon profitieren wir in Österreich, Deutschland und Italien.“„Unser Hauptaugenmerk im Vertrieb wird 2017 auf Europa liegen,“ verrät Michael Pfeifer hinsichtlich der strategischen Ausrichtung für die kommenden Jahre. Ziel sei es, die Aktivitäten in den Kernmärkte Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich und Spanien zu verstärken sowie den weiter wachsenden Holzbau- und Biobrennstoffsektor auszubauen. „Unser wichtigster Partner dafür ist der Handel. Auch deshalb sind für uns Messen wie diese von großer Bedeutung.“Unter den zehn Messen auf denen Pfeifer alljährlich vertreten ist kommt der Baumesse in München eine ganz besondere Rolle zu. Alle zwei Jahre präsentieren sich hier internationale fürhende Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Baubranche. Die Fachmesse zählt rund 250.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt, bestehend aus Architekten, Planern, Investoren, Handwerkern sowie Vertretern aus Handel und Industrie.Einer der Messe-Höhepunkte war auch in diesem Jahr wieder der Tiroler Abend. Heimische Spezialitäten und Live-Musik von den „Endlosen Vier“ aus Imst lockten nach Messeschluss rund 300 Aussteller und Partner an den Pfeifer-Stand zum gemütlichen Ausklang des Messetages.